Nuova stagione per il Museo della Barca Lariana

Riparte la stagione per il Museo della Barca Lariana, nato nel 1982 per custodire e salvare le imbarcazioni d’epoca e tramandare le tradizioni culturali nautiche. Nella sua sede di Pianello del Lario, all’interno di una filanda ottocentesca, il Museo è tra i principali esempi lombardi di museo diffuso, dove la Fondazione Museo Barca Lariana tutela un patrimonio unico al mondo con centinaia di scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, oggetti nautici, documenti e fotografie originali.

Una raccolta di inestimabile valore per il settore nautico e per la storia d’Italia, ospitata in 2.500 metri quadrati di sale aperte al pubblico, magazzini e duemila metri quadrati di parco attrezzato. Inoltre a breve aprirà una nuova sala che sarà dedicata alla storia dei propulsori marini, e saranno inserite nuove barche nel percorso museale fra cui l’importantissima lancia che Silvio Pellico utilizzò per spostarsi sul Lago di Como.

Il variegato programma di conferenze si apre domenica con le curiosità e la storia della pianta del gelso. Domenica 14 invece “La seta sul lago di Como“. Il Museo è aperto al pubblico da venerdì a sabato e di domenica dalle 14 alle 18 fino a fine ottobre. Per informazioni sugli orari e sul calendario delle conferenze: www.museobarcalariana.it. Pa.Pi.