Nuova stagione a teatro. Si comincia col “Salotto“ della compagnia Rodari

Il Comune ha presentato le proposte teatrali per adulti e bambini. Sono otto gli appuntamenti tra novembre e maggio 2024 che formano la stagione In scena al Dante, promossa dall’assessorato alla Cultura e Associazione Amici del teatro con la Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza, e dedicata agli adulti. Il primo appuntamento al Teatro di via Dante sarà sabato 25 novembre, con “Salotto...“, del Gruppo teatrale Gianni Rodari di Legnano (biglietto 10 euro), una commedia brillante in due atti che ha sullo sfondo il disagio psichico.