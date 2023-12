Nube chimica in tintoria . Intossicati 23 dipendenti

Una nube chimica si è sprigionata ieri in una tintoria di Como. Ventitré dipendenti sono rimasti intossicati, 14 sono stati trasferiti e ricoverati negli ospedali della zona.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alla Tintoria Lariana a Camerlata si è verificata una fuga di candeggina e acido acido cloridrico.

L’incidente si è verificato durante un travaso in in una cisterna delle sostanze tossiche che hanno innescato una reazione chimica.

Lo stabilimento è stato immediatamente evacuato ed è scattato il piano di maxi emergenza.

Sono intervenuti in forze i sanitari di Areu con un’automedica, un’autoinfermieristica e sei ambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale con gli specialisti del Nucleo Nbcr, addestrati a contenere rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

Tutti i 23 dipendenti sono stati valutati dai soccorritori, 14, che hanno tra i 29 e i 49 anni, sono stati portati al Sant’Anna, al Valduce e all’ospedale di Cantù.

Alcuni hanno accusato problemi respiratori, tosse e mal di gola, probabilmente più per il forte odore acre che per aver inalato le sostanze pericolose.

Non risultano comunque persone che versano in condizioni gravi. "Sulla base delle indicazioni del Centro Antiveleni – spiegano da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) - è stata necessaria l’ospedalizzazione, al fine di poter correttamente monitorare l’evoluzione della situazione clinica determinata dall’inalazione o dall’esposizione alle sostanze".

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei tecnici. "Durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica", riferiscono i vigili del fuoco.

Per precauzione, a quanti abitano e lavorano in zona, è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre di case, negozi, uffici e capannoni. Un incidente che segue di poco quello verificatosi in un capannone di materiale elettronico a Colico, in provincia di Lecco.