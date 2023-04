Novità in vista per le aree di parcheggio

Novità in vista per le aree di sosta in paese all’interno del centro storico dove è stato creato un parcheggio riservato ai residenti che hanno richiesto un pass annuale, nel cortile della palestra. Sono 15 gli stalli a disposizione dei cittadini, da utilizzare per un massimo di 3 ore, tutti i giorni della settimana compresa la domenica. Un servizio, richiesto soprattutto dai bellanesi che abitano in frazione, che avranno così a disposizione parcheggi riservati per le loro commissioni in centro. "Si ricorda che i possessori delle diverse tipologie di pass residenti o altre categorie hanno libero accesso a tutti i parcheggi a pagamento - spiega il sindaco Antonio Rusconi - I pass dallo scorso mese di marzo sono divenuti digitali, per cui non vengono più consegnati cartacei ai richiedenti, i quali non hanno più così l’onere di doverli esporre. Gli agenti della polizia locale effettueranno il controllo tramite software dedicato". Sempre nell’ottica di privilegiare i pedoni e in particolare i più piccoli, è stato pedonalizzato l’ultimo tratto di lungolago, così da mettere maggiormente in sicurezza l’area del parco giochi e creare diversi nuovi posti moto. Gli stalli persi in quest’area sono stati recuperati, aumentandoli, in piazza Verdi.