Nove progetti di cura, la Comunità montana punta sul turismo green

Punta sul turismo green il Triangolo Lariano, che ha varato un progetto da quasi 3,5 milioni, in gran parte finanziato dalla Regione che ha concesso un contributo di 2,8 milioni per sistemare i sentieri, cambiare la cartellonistica e riqualificare luoghi simbolo come la sede del Parco del Segrino, la Casa delle ortensie di Crezzo e il planetario di Sormano. Il progetto è stato presentato dalla Comunità montana Triangolo Lariano insieme a oltre una ventina di Comuni. "Le risorse messe in campo dalla Regione – spiega l’assessore Massimo Sertori – rappresentano un concreto segnale di aiuto a sostegno dello sviluppo degli ambiti prealpini. Il nostro obiettivo è invertire il trend dello spopolamento e far sì che non solo la gente resti a vivere in montagna, ma che la montagna possa diventare sempre più attrattiva per le nuove generazioni".

Per favorire il turismo ciclopedonale, saranno installate colonnine di ricarica per bici elettriche, mentre delle bacheche informative digitali, in prossimità delle stazioni e degli edifici comunali, informeranno gli escursionisti, che potranno arrivare da Milano in treno, sugli itinerari e i tempi di percorrenza.

Grazie ai finanziamenti concessi dalla Regione si procederà alla riqualificazione della Casa delle Ortensie e del piccolo lago di Crezzo e alla valorizzazione del planetario di Sormano attraverso la creazione di un’area didattica-culturale esterna.

Sono previsti interventi di efficientamento energetico delle aree esterne dell’Alpetto di Torno e del centro visite del Parco Lago Segrino grazie a impianti a energia rinnovabile. I pannelli fotovoltaici garantiranno l’autosufficienza energetica a otto edifici pubblici e saranno utilizzati per alimentare punti di ricarica per bici elettriche.

In tutto sono nove i progetti che saranno realizzati nei prossimi mesi: turisti ed escursionisti dovrebbero notare i primi risultati a partire dalla prossima estate.

Roberto Canali