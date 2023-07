Novate Mezzola, Contributo ministeriale per impianti di videosorveglianza

Il Comune di Novate Mezzola è assegnatario di un importante contributo ministeriale per il progetto volto alla realizzazione di impianti di videosorveglianza nel paese situato all’imbocco della Valchiavenna. L’importo totale è di 50.120euro di cui 40.120 finanziati dal contributo e 10mila, invece, a carico del Comune.

Ma andiamo per ordine. A inizio anno 2023 la Giunta comunale guidata dal giovane sindaco Fausto Nonini aveva candidato un progetto a seguito del quale, alcune settimane più tardi, nella prefettura di Sondrio, è stato sottoscritto il patto per l’attuazione della sicurezza urbana. La Prefettura, retta dal dottor Roberto Bolognesi, aveva valutato positivamente il progetto presentato e, nelle ultime 24 ore, è pervenuta la comunicazione dell’ammissione al finanziamento.

"Il progetto - spiega il primo cittadino Nonini - prevede la sistemazione del vetusto impianto di videosorveglianza situato dove c’è la sede comunale con la creazione di spazi dedicati alla gestione dei dati video acquisiti, che permetta, inoltre, di supportare diversi nuovi impianti ad esso collegati, sia quelli che si verranno a realizzare nei prossimi mesi con questo nuovo progetto, sia quelli che si realizzeranno nei prossimi anni in varie zone del paese".

Ma dove si va intervenire con il sistema di telecamere ?

"Per cominciare - risponde il sindaco - all’interno di questa progettualità visto anche l’importo contenuto si è data priorità nel prevedere l’installazione degli impianti nelle aree più frequentate, nello specifico nella zona del Lido davanti al lago di Novate Mezzola e dei due parcheggi a monte e a valle della Strada statale 36 dello Spluga, nelle immediate vicinanze delle scuole primarie di primo e secondo grado per aumentare il grado di sicurezza per i ragazzi e nel parcheggio situato in località Castello".

Soltanto nelle scorse settimane il Comune di Novate Mezzola aveva ultimato alcuni importanti interventi per la sistemazione di aree pubbliche e di ammodernamento della segnaletica stradale, di semaforizzazione di incroci pericolosi, tutto in un’opera preventiva dal rischio di possibili incidenti.