Notte d’autore dedicata a Mura: "Si sbagliava da professionisti"

Il viaggio di Strade Blu live prosegue giovedì 25 alle 21, al Nerolidio di via Sant’Abbondio 7, con un appuntamento dedicato a Gianni Mura: "Si sbagliava da professionisti. Racconti, rumori e parole", scritto e interpretato da Marco Arturi. Con lui sul palco ci saranno Giorgia D’Agostino e Orlando Manfredi. La serata sarà introdotta da Maurizio Pratelli insieme ad Antonio Silva, anima del Premio Tenco, e al cantautore Luca Ghielmetti.

Come di consueto anche la quarta tappa di Strade Blu live sarà impreziosita della presenza di un vignaiolo e dalla degustazione dei suoi vini, in questo caso uno storico produttore piemontese: Ezio Cerruti. Informazioni e prenotazioni al numero 031.507128.

La rassegna, ideata e condotta da Maurizio Pratelli, omaggiando William Least Heat-Moon e il suo romanzo più celebre, da cui prende il titolo, si basa sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli partendo dalla raccolta di racconti. "In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce – dice – abbiamo voluto creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per le strade secondarie. In un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco".

Paola Pioppi