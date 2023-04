Norme sulla navigazione sconosciute, irregolare un natante su tre

Un natante su tre, in servizio sul lago di Como, è risultato irregolare ai controlli della guardia di finanza. È l’esito del lavoro svolto nei giorni scorsi dai militari del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Como, a fronte dell’ingente afflusso turistico del periodo pasquale. Accertamenti che sono stati fatti a carico sia di privati che di esercenti attività commerciali, come noleggi con conducente o attività di locazione e noleggio.

In tutto sono stati controllati 25 natanti, di cui 7 risultati irregolari per violazioni al Codice della nautica da diporto e al Codice della navigazione e per questo sanzionati.

Le infrazioni più frequenti sul lago riguardano la mancata conoscenza delle norme di sicurezza che regolano la navigazione interna, soprattutto da parte di chi si mette ai comandi di natanti che non richiedono alcun titolo abilitativo per la condotta, la mancanza dei documenti di bordo, l’assenza o l’incompleta compilazione dei previsti contratti per l’utilizzo commerciale delle unità da diporto, talvolta omettendo di specificare l’importo economico della prestazione pattuita. In alcuni casi, è stata inoltre rilevata la mancanza di assicurazione oppure l’assenza dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte nonché il noleggio abusivo.

Infine è stato contestato l’utilizzo di unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite.

