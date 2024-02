"Non lasciamoci sfuggire il treno della rassegna a cinque cerchi"

Costruire una visione condivisa che vada oltre le Olimpiadi 2026, definire sfide e opportunità per il territorio, realizzare insieme un lascito positivo per le generazioni future, ridare fiducia e speranza a chi decide di vivere, lavorare e mantenere vitali le comunità locali. Questi in sintesi gli obiettivi del progetto "#Dieci: La Provincia di Sondrio 2034" voluto da Palazzo Muzio in stretta collaborazione con la Società economica valtellinese (Sev) e Nativa - Regenerative design company, partner operativo dell’iniziativa. Riuscire a sfruttare l’evento olimpico per impostare un futuro migliore per le nuove generazioni è un’opportunità da non farsi sfuggire. All’incontro ha preso parte un gruppo di figure chiave della comunità, tra quelle invitate. "Una visione condivisa, obiettivi chiari e una strategia operativa incentrata su sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità sono le tre fasi di questo progetto molto ambizioso - ha spiegato il presidente della Provincia, Davide Menegola - l’esito positivo del quale dipende non solo dalle istituzioni e dalle diverse categorie economiche e sociali, ma da ogni singolo cittadino chiamato ad interrogarsi sul futuro della propria terra".

Le Olimpiadi 2026 rappresentando in tal senso un’opportunità irripetibile e allo stesso tempo un catalizzatore per la creazione di valore, economico, ambientale e sociale, durevole e con un orizzonte temporale che dovrà essere almeno decennale. "Il punto di partenza - ha sottolineato il presidente di Sev, Benedetto Abbiati - è la consapevolezza che in Valtellina non tutto vada bene. Tra due anni il treno delle Olimpiadi sarà passato e non ce ne sarà un altro, né per la nostra generazione, né per quella dei nostri figli". "Non vi è contributo che non sia valido e degno di attenzione e analisi - ha concluso il presidente Menegola - e la Provincia proporrà una serie di iniziative perché tutti possano essere consapevoli del fatto di poter avere un ruolo attivo nella costruzione della provincia di Sondrio del 2034".