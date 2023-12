Non dichiara 16mila euro. Maxi sanzione a un keniota

Una verifica congiunta dei funzionari in servizio al valico di Villa di Chiavenna e dei militari della guardia di finanza di Chiavenna ha portato al sequestro di 1.800 euro, controvalore della sanzione prevista per le violazioni in materia valutaria. Il denaro contante, per un importo totale di 16mila euro, era trasportato da un cittadino di nazionalità keniota, proveniente dall’Italia e diretto in Svizzera a bordo di un’auto privata, che non ha dichiarato la somma durante il controllo. I funzionari hanno quindi proceduto al sequestro del 30 per cento del denaro eccedente i 10mila euro, somma consentita per legge senza obbligo di dichiarazione.