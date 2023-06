Nomina Commissario Valtellina, La Russa e Sertori scontro tra FdI e Lega

Stavolta il braccio di ferro all’interno della Giunta regionale lombarda si è consumato sulla nomina del commissario della Comunità Montana Valtellina di Tirano, definitivamente impantanatasi sulla scelta della governance. Sempre lo stesso il copione: il tema resta quello delle nomine e di chi mette la firma su questo o quel provvedimento. Da una parte Fratelli d’Italia, dall’altra la Lega. Per l’esattezza, da una parte Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e capodelegazione dei meloniani in Giunta, dall’altra Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna e agli Enti locali. Il primo ha spinto perché fosse proprio Fratelli d’Italia a scegliere il nome del commissario. Il secondo, uomo forte del Carroccio in Valtellina, ha spinto perché la carica fosse ricoperta da un tecnico. Come è andata a finire? La comunicazione della nomina è arrivata ieri tramite un comunicato diramato non dall’agenzia stampa della Regione ma dalla mail istituzionale di La Russa. Nel comunicato il profilo scelto viene indicato come tecnico, nel senso che si premette subito che Antonio Sala Della Cuna, il commissario per l’appunto, è un avvocato. Sempre nella nota La Russa precisa che Della Cuna si dovrà rapportare "naturalmente con l’assessore alla partita", che però non è lo stesso assessore che ha inviato la nota dalla sua mail ma è, invece, Sertori.