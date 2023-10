Nichi RunBow per i bambini del Del Ponte

La prima Nichi RunBow si corre al Parco Lagozza di Arcisate. L’appuntamento è per domenica 29 ottobre, con una gara benefica e non competitiva promossa da “L’Arcobaleno di Nichi“. Saranno tre i percorsi: la Mini-Trail di 8 chilometri tra i sentieri nei boschi di Arcisate, un percorso di 5 per le famiglie e un mini percorso di 700 metri per i più piccoli. Le gare partiranno alle 10 e da mezzogiorno sarà attivo lo stand gastronomico. Il ricavato sarà devoluto alla Casa Arcobaleno prevista all’interno del progetto “Il Faro“ di Fondazione Ascoli: spazi che accoglieranno le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale Del Ponte di Varese.