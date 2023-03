Nell’hub culturale “Daste” l’arte è inclusione sociale

L’arte come inclusione sociale. È il tema del fitto calendario, legato a Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, allestito nell’hub culturale “Daste“, ricavato nell’ex centrale termoelettrica del quartiere cittadino di Celadina, che diventerà il palcoscenico di mostre, concorsi e percorsi di vario genere, tra i quali tematiche di carattere sociale con l’ausilio di linguaggi artistici. Il fitto palinsesto, che si avvale di collaborazioni con realtà bergamasche e bresciane, pone un’attenzione particolare alla persona. La rassegna “MindFlip“ (21-23 aprile) affronta il tema delle neurodivergenze servendosi dei linguaggi artistici contemporanei. Dal 9 all’11 giugno, invece, la rassegna si soffermerà sulla reclusione e sulla condizione detentiva con “Unlock“: tra le proposte una serie di spettacoli di 4 carceri della Lombardia, esito di percorsi di teatro sociale tenuti all’interno degli istituti penitenziari. Le compagnie di Brescia, Bollate e San Vittore si esibiranno sul palcoscenico di “Daste“, mentre quella di Bergamo lo farà nella Casa circondariale di via Gleno, ospitando il pubblico in quel luogo. Infine, “D festival“ (13-15 ottobre) cercherà di avvicinare le persone al mondio del disorientamento, affrontando lo stigma della demenza. Mentre “Lost in Translation“ (1-3 dicembre) si lega alla questione dell’interculturalità con esperienze visive e uditive. Michele Andreucci