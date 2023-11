Nelle Ville Ponti il Creanza creative market

Sabato 2 e domenica 3 dicembre le Ville Ponti a Varese apriranno le porte a un’edizione di Creanza Creative Market dedicata alle strenne natalizie, dove oltre 80 creative e creativi esporranno le loro opere artigianali. In mostra abbigliamento sartoriale, gioielli, oggetti di design, decorazioni, accessori, articoli per bambini, complementi d’arredo, cartoleria fatta a mano, idee regalo, collezioni vintage e prodotti enogastronomici selezionati. E ci sarà spazio anche per Signor Panettone, con una selezione di una quindicina di pasticcieri della provincia che presenteranno la loro versione del dolce tipico delle feste.