Nella ex filatura ventiquattro posti di lavoro

Lidl apre un nuovo supermercato in provincia di Sondrio all’insegna del recupero green e dell’occupazione. Sito in Via Pertini, il nuovo punto vendita di Prata Camportaccio rappresenta il quarto supermercato Lidl nella provincia sondriese. L’apertura ha un risvolto positivo in termini di occupazione: sono infatti 24 i nuovi collaboratori. A disposizione dei clienti è presente un parcheggio che conta oltre 100 posti auto, mentre gli orari di apertura del punto vendita sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30, mentre la domenica dalle 8 alle 20.

La progettazione del nuovo Lidl di Prata Camportaccio, supermercato che ospita un’area vendita di circa 1.300 mq, ha visto l’utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Il nuovo supermercato, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in un’area dove sorgeva uno stabilimento industriale di filatura tessile in disuso dal 1998. Dal punto di vista energetico, l’immobile appartiene alla classe energetica A3, è dotato di un impianto fotovoltaico da 191 kW e di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale per assicurare trasparenza e luminosità. Oltre a disporre di luci a Led che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, il supermercato impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Lidl ha eseguito alcune opere di urbanizzazione a favore della comunità, tra cui la realizzazione di una nuova fermata del bus con relativa pensilina ed opere connesse, un sottopasso pedonale di attraversamento alla 36, oltre a percorsi ciclo pedonali e marciapiedi.