Nel piccolo Tibet della Valle tecnologia a braccetto con le attività green

Tecnologia a braccetto con le attività green. A Livigno è realtà e si contraddistingue per le sue molteplici anime, tutte legate l’una all’altra: cultura ed enogastronomia convivono armoniosamente con il lato active della località. E con un’anima naturalmente green. Ma Livigno si impegna ad offrire sempre nuovi servizi innovativi e altamente tecnologici, sottolineando la propria anima tech. La prima novità tecnologica riguarda il comprensorio del Mottolino che ha da poco lanciato la prima collezione di Nft (‘Non-fungible token’): si tratta di opere d’arte digitali (foto, video o altri formati) uniche e non intercambiabili. Il primo drop è composto da 40 immagini che rappresentano al meglio l’identità di Mottolino. I primi che otterranno un Nft firmato Mottolino entreranno in una community ristretta, avendo così la possibilità di partecipar nel tempo ad eventi esclusivi e riservati, ma anche di usufruire di promozioni speciali. Carosello 3000 ha puntato su innovazioni tecnologiche di snow management adottando sistemi moderni per la gestione della neve, che consentono di programmare in modo efficace le dinamiche di battitura delle piste, dell’utilizzo dell’innevamento programmato. Inoltre è attiva una sperimentazione di snow farming: in collaborazione con Apt Livigno e la società Alpsolut: 10.000mc di neve vengono conservati a quasi 3000 metri e ricoperti da diversi strati protettivi con l’obiettivo di riutilizzarli il prossimo inverno. Livigno propone poi il simulatore di golf, presente in Plaza Placheda, che dà la possibilità di praticare lo sport indoor durante tutto l’anno. Grazie all’ambientazione, alla grafica full HD e al software Trackman Performance Studio 9, il golfista vivrà un’esperienza immersiva che gli darà la sensazione unica di giocare in uno dei migliori campi del mondo e Aquagranda, uno dei centri sportivi e benessere più grandi in Europa, propone una straordinaria experience altamente tecnologica ed immersiva. F.D’E.