Natale triste: sfrattati dal Camping. I 40 ospiti ora cercano un alloggio

L’unica cosa certa, almeno per ora, è che il campeggio “No Stress“ di via Cecilio sarà costretto a chiudere. L’incendio che una decina di giorni fa ha distrutto due delle casette, per fortuna senza provocare danni agli ospiti, ha sicuramente influito sulla decisione del proprietario di mandare via tutti entro la fine dell’anno. "Il campeggio dovrà al più presto chiudere ed essere completamente evacuato" si sono visti recapitare sullo schermo dei loro cellulari i quaranta ospiti. Per chi è in regola con il pagamento delle casette ci sarà tempo fino al 3112 per trovare una soluzione alternativa, tutti gli altri dovranno fare la valige immediatamente.

Per tutti si tratta di un colpo durissimo perché in via Cecilio ognuno di loro aveva trovato una casa, o almeno qualcosa che gli assomigliasse. Adesso dovranno ricominciare tutto da capo. Per quelli che hanno un lavoro sarà un po’ più facile, anche se molto probabilmente dovranno rassegnarsi a cercar casa lontano dalla città. A Como infatti, e non solo in centro, è praticamente impossibile trovare anche solo una stanza in affitto ai prezzi con i quali è possibile affittare uno dei bungalow del campeggio.

Per chi invece è arrivato qui su indicazione dei servizi sociali l’unica soluzione sarà tornare a bussare al Comune. Palazzo Cernezzi, che avrebbe voluto chiudere il camping già l’inverno scorso, quando in un incidente legato al malfunzionamento di una stufetta un ospite era stato soccorso con sintomi da intossicazione da monossido di carbonio, ha fatto sapere di essere pronto a farsi carico del problema, ma solo per quegli ospiti che risultano già in carico ai Servizi sociali. Anche per loro le certezze sono poche, nella migliore delle ipotesi dovranno sperare di vedersi assegnare un alloggio popolare, ma in questo caso le richieste superano di gran lunga le disponibilità.

Tutti gli altri dovranno andarsene, qualcuno per abbandonare forse per sempre la provincia di Como e anche la Lombardia. Per tutti la speranza è di tornare un giorno in via Cecilio nel camping rinnovato. Se lo auspica per primo il proprietario, ma i "lavori da fare sono ingenti" e per ora non ci sono date. Roberto Canali