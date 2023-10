Narrativa e poesia. Il premio letterario fa incetta di vincitori

Daniela Raimondi per la narrativa edita, Ernesto Galli Della Loggia per la saggistica edita, Fabio Pusterla per la poesia edita, Rosangela Bonsignorio per la sezione bambini e ragazzi, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni a pari merito con Cristina Bellon nella sezione giornalismo, Gino Cervi nella sezione autobiografia, Cesare Moroni per il multimediale, Elena Pigozzi per l’opera a tema, Ivana Librici per l’opera prima: sono i vincitori della X edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como, che quest’anno ha ricevuto 2500 iscrizioni e assegnato premi per trentamila euro.