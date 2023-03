Movida violenta in città Il gestore del bar fa ricorso contro la maxi-chiusura

di Michele Pusterla

Nei giorni scorsi i carabinieri di Morbegno, nella persona del comandante Antonio Sottile, hanno notificato il provvedimento del questore di Sondrio, Angelo Re, al 33enne Zheng Peng di chiusura per 15 giorni del bar “Giusto Panino“, nella centrale piazza Mattei 6. Il capo della Polizia, in Valtellina, motivava la sospensione della licenza, richiamando diversi episodi di turbamento con ripetuti interventi delle forze dell’ordine per "somministrazione di alcolici a minori anni 18 nel 2020 e 2021", con "l’identificazione di pregiudicati", o con l’individuazione nel locale di soggetti "con precedenti di polizia e di interesse operativo".Lo scorso 25 febbraio, un altro intervento della “gazzella“ dei carabinieri, su richiesta del gestore, per l’aggressione subita da lui e dalla compagna, ad opera di un 24enne poi denunciato dalla donna che dovette ricorrere alle cure mediche all’ospedale di Sondrio. Dopo questo fatto il gestore, sulla sua pagina Fb, si è rivolto alla popolazione per scusarsi del disagio arrecato, per poi aggiungere al giornale: "Cerco di prestare attenzione alla clientela, a certi dico chiaramente che non li voglio. Anche se non posso, per legge, vietarne l’accesso. Ma mica hanno scritto sulla fronte di essere dei malavitosi, mi trovo con le mani legate. La mazzata della chiusura per oltre due settimane non la trovo giusta. Alla mia famiglia cosa do da mangiare, se non posso lavorare ?". Il 33enne si è rivolto all’avvocato Giuseppe Romualdi di Sondrio che ha presentato ricorso al prefetto Roberto Bolognesi, contro il provvedimento di chiusura firmato dal questore.

"I presupposti dell’ordinanza di sospensione della massima durata sono errati, inidonei e inconferenti - scrive Romualdi - per diversi motivi. Tra cui eccesso di potere per travisamento dei fatti. In premessa dell’atto impugnato il questore rappresenta come due distinti presupposti del provvedimento una sospensione della licenza del 17 febbraio 2020 per somministrazione di alcolici a minorenni e la sentenza del Tribunale per la medesima condotta: se avesse letto i documenti si sarebbe accorto che si tratta di un’unica condotta, risalente nel tempo e già compiutamente sanzionata. Dei fatti del 25 febbraio il ricorrente e la moglie sono stati vittime. Nè il ricorrente può essere ritenuto responsabile della situazione che si crea all’esterno del suo locale nel weekend lamentata da passanti mai identificati e non risultano segnalazioni da commercianti e residenti". Poi il legale adduce altri motivi, per chiedere "l’annullamento della chiusura o di ridurla al minimo e in ogni caso con riserva risarcitoria".