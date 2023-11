Mottolino, sci pronto a ripartire

Al Mottolino si scaldano i motori. Mottolino Fun Mountain, punto di riferimento imprescindibile nel mondo del freeski, riapre i battenti il 2 dicembre a Livigno, dove le temperature rigide e le abbondanti nevicate prolungano la stagione fino al 1° maggio 2024. "Le prospettive, per la stagione alle porte, si annunciano buone - sottolinea Marco Rocca, ad Mottolino Fun Mountain -. Le prenotazioni alberghiere lasciano intravedere un’ottima affluenza già da dicembre, anche grazie allo skipass free per chi prenota almeno 4 notti in hotel. Il pubblico non vuole rinunciare alla settimana o al weekend bianco, anche perché ogni giornata trascorsa qui abbraccia tante forme di divertimento differenti, sulla neve ma anche nei locali. Uno dei nostri fiori all’occhiello è proprio l’offerta culinaria, sulla quale abbiamo investito molto negli ultimi anni".