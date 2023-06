Mostra di Pablo Atchugarry a Lecco: un excursus tra forma, materia e luce

Una vita tra Lecco e il mondo. È quella di Pablo Atchugarry, artista uruguaiano di 68 anni che ha scelto Lecco come sua casa. A Palazzo delle Paure è in corso una mostra sulle sue opere, realizzate dal 1978 ad oggi in occasione del 45° anniversario della sua prima esposizione in Italia, avvenuta a Lecco. L’allestimento propone un excursus sulla vita dell’artista, dalle prime opere pittoriche, figlie di un figurativismo che si avvia all’astratto, fino ad arrivare alle attuali produzioni scultoree, in una ricca produzione che racconta l’intenso rapporto tra forma, materia e luce. Ingresso gratuito.