Morto travolto dai sassi, chi era Luigino Gusmeroli: “Sempre disponibile e generoso”

La morte, nella mattinata di ieri durante un’escursione sulle montagne bresciane della Val Camonica, di Luigino Gusmeroli, 76 anni, originario di Tartano, imprenditore edile in pensione molto conosciuto in particolare in Bassa Valle, è rimbalzata presto in provincia di Sondrio.

L’impresario è stato investito da una scarica di pietre a 2750 metri di quota mentre affrontava con la sorella Agnese e una comitiva di altre sette persone del Cai di Colico, a sua volta rimasta ferita al torace e a una gamba dalla frana (è stata elitrasportata all’ospedale di Esine: non è grave), il sentiero numero 1, a non molta distanza dal rifugio “Serafino Gnutti“, in territorio di Sonico.

Il sindaco di Dazio, Antonio Cazzaniga: "L’improvvisa scomparsa di Luigi ci lascia attoniti e sgomenti. Lo conoscevo sin da prima che si trasferisse a Dazio, dove la sua impresa edile (con sede a Morbegno) ha provveduto allo sviluppo immobiliare del paese. Era sempre disponibile, generoso, discreto nella forma, ma efficace nella sostanza".

Lascia la moglie Graziella e tre figli, Paola, Lucia e Mario, quest’ultimo ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, dopo l’uscita del genitore per il pensionamento.

Molto triste per la tragedia pure Valerio Masa, presidente del Cai di Colico: "Ho saputo solo ora di quello che è accaduto. Luigi era un nostro socio molto attivo, partecipava spesso ad escursioni insieme alla sorella. Grande appassionato di montagna. Il gruppo Cai Colico sta facendo il Sentiero Italia, una tappa è proprio la Valcamonica".

Sul luogo della sciagura sono giunti anche due elicotteri di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), uno decollato dall’aviosuperficie di Caiolo, in Valtellina, e l’altro da Brescia. E sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino bresciano, unitamente ai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo (Brescia).

E sono proprio questi ultimi, esperti in materia a essere incaricati di ricostruire, nelle prossime ore, la dinamica del tragico incidente alpinistico, ascoltando le testimonianze di chi ha assistito, impotente, al drammatico epilogo dell’escursione in montagna e a individuare eventuali responsabilità. Informati dell’accaduto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Brescia.