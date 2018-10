Morbegno (Sondrio), 20 ottobre 2018 - A Morbegno sale la febbre… per l’edizione numero 61 del trofeo Vanoni, in programma domenica 28 ottobre. «Il Trofeo Vanoni rappresenta lo sport nella sua massima espressione», queste le parole dell’assessore allo Sport di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, lette durante l’affollata conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta mercoledì 17 ottobre dal consigliere regionale Simona Pedrazzi. Parole che dimostrano quanto il Trofeo Vanoni, gara internazionale di corsa in montagna a staffetta, sia apprezzato. Parole che fanno piacere perché i volontari del Csi Morbegno stanno mettendo passione e dedizione per organizzare l’edizione numero 61, la prima senza Gianpietro Bottà al quale verrà dedicato l’evento. Il Vanoni continua la sua storia, nel solco della tradizione, ma cercando di inserire ogni anno qualche novità. E così la conferenza stampa si è trasformata in una festa per chi ha fatto la storia del Vanoni, correndolo 15, 25 o 40 volte.

«Tra le novità dell’edizione 2018 – ha spiegato il segretario dei diavoli rossi, Matteo Franzi - l’inserimento del Trofeo Vanoni nelle manifestazioni del ricco calendario di “Morbegno Città Alpina 2019” e per l’occasione saranno messi in palio quest’anno quattro premi speciali per i più veloci, uomini e donne, in salita e discesa». Come lo scorso anno il Trofeo Vanoni partecipa al mese della prevenzione e tutte le donne correranno con un fiocco rosa sul pettorale. Vera e propria novità invece l’introduzione del chip sul pettorale per velocizzare le operazioni di cronometraggio e stesura delle classifiche». «Abbiamo già ricevuto le adesioni di tutte le squadre straniere – ha precisato il vicepresidente del Csi Morbegno, Marco Leoni – come di consueto avremo al via la Gran Bretagna, capitanata da Chris Holdsworth, l’Inghilterra con due squadre di cui una schiera il recordman della discesa Ian Holmes, la Scozia terza lo scorso anno con Andrew Douglas, l’Irlanda, il Galles, la Francia con una squadra giovane e agguerrita, la Repubblica Ceca con il forte Jan Janu e la Slovenia. Tra le italiane, sicuramente al via il detentore del record Alex Baldaccini con l’Atletica Val Brembana e l’S.A. Valchiese».

«Nella gara femminile il livello è altissimo – continua Leoni – oltre a Pavla Schorna già vincitrice due volte individualmente e pure l’anno scorso in coppia con Kamila Gregorova, al via anche le campionesse europee a squadre Elise Poncet e Clémentine Geoffray, la campionessa del mondo di lunghe distanze 2018 Charlotte Morgan, il bronzo della SmarnaGora e vincitrice due volte alla Snowdon Race Sara McCormack e la campionessa italiana di chilometro verticale Elisa Sortini». Senza dimenticare il Minivanoni per le categorie giovanili che vede in palio una nuova Targa “Monsignor Danieli”, offerta dal Gruppo Alpini di Morbegno dopo che il Csi Morbegno l’ha vinta definitivamente lo scorso anno. Il consueto programma prevede il convegno del sabato pomeriggio organizzato grazie al Coni Lombardia – infopoint di Sondrio dal titolo: «Gestire il gruppo: le azioni vincenti. Operare con bambini e adolescenti», aperto non solo agli allenatori ma anche a genitori, educatori e animatori.

