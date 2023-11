Morbegno, studente armato di pistola prova a rapinare un bar: le commesse non cedono e lui scappa

Tenta rapina ai danni di un bar-tabaccheria in pieno centro a Morbegno, ma le commesse non consegnano i soldi della cassa e lui fugge a mani vuote. Un giovane studente si è presentato nel locale con il volto travisato e impugnando una pistola che solo quando è stato rintracciato in città dai carabinieri è risultata essere una scacciacani.

Il mancato rapinatore si è messo in azione attorno alle 9.30 di giovedì. Alle sue ricerche hanno contribuito pure la Polstrada di Sondrio e le pattuglie della Polizia Locale.