Morbegno, attraversa la strada per andare a leggere i manifesti funebri: 90enne investito e ucciso

Morbegno (Sondrio) – Non ce l’ha fatta il novantenne investito da un’auto lunedì mattina, nella centrale via Vanoni a Morbegno, morto in serata poche ore dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale di Sondalo, avvenuto con un elicottero di Areu.

A perdere la vita è stato Bruno Esardi, 90 anni, residente a Cosio Valtellino, ma originario di Traona: funerale non ancora fissato. Secondo alcune testimonianze, sarebbe sceso dal marciapiedi, per attraversare la strada, dopo aver letto con alcuni amici i manifesti funebri affissi su un tabellone. Non si sarebbe reso conto, in quel momento, del sopraggiungere della vettura di colore bianco e l’urto l’ha fatto cadere con violenza sull’asfalto.

I soccorritori di ambulanza e automedica, allertati inizialmente in codice rosso (quello di maggiore gravità), una volta stabilizzato il pensionato sul posto, lo hanno trasportato in ambulanza alla piazzola degli elicotteri di Morbegno, per il trasferimento al nosocomio dell’Alta Valle. Al momento del decollo del velivolo il codice è stato declassato a “giallo“, quello di media gravità. Segno inequivocabile che le condizioni del paziente erano considerate gravi, ma non da ritenerlo in pericolo di vita. Poi la situazione è andata aggravandosi, in conseguenza dei seri traumi riportati nell’impatto con l’auto - poi posta sotto sequestro, come da prassi in casi analoghi - e la caduta, sino a determinarne il decesso.

Sulla disgrazia sono in corso accertamenti da parte della polizia locale che ieri ha chiesto ai commercianti del tratto di via, in cui Esardi è stato urtato, se ci fossero telecamere in funzione per l’acquisizione delle immagini utili a fare chiarezza sull’accaduto.