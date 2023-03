Morbegno, 50enne si ferisce potando le piante: codice rosso in elisoccorso

Si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso (foto d'archivio)

Grave incidente sul lavoro a Morbegno, in provincia di Sondrio. Lunedì mattina intorno alle 10 un uomo di 50 anni si è ferito alla testa durante un lavoro di potatura lungo la strada provinciale 8 per Albaredo. È stato portato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Secondo le prime ricostruzioni, il cinquantenne stava tagliando le piante lungo la strada quando una pianta è caduta colpendolo in pieno. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza ma poi si è reso necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale, in codice rosso, per un trauma di schiacciamento alla testa.

Lungo la provinciale, per effettuare tutti i rilievi e mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute.