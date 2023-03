‘Il giusto panino’ a Morbegno, schiamazzi e risse. Il titolare si scusa: "Non arrecherò disturbo"

Morbegno, Zheng Peng di 33 anni titolare cinese del bar 'Il giusto panino'

Morbegno (Sondrio) - Ha deciso di scusarsi con gli abitanti di Morbegno il titolare del locale chiuso in piazza Mattei, per ordine della questura di Sondrio che ha deciso di sospendere la licenza per 15 giorni, per "molteplici episodi di degrado" che hanno turbato "l’ordine, l’incolumità e la quiete pubblica". Il riferimento è agli schiamazzi e le risse che hanno costretto più volte le forze dell’ordine a intervenire a “Il giusto panino“, l’ultima volta il 25 febbraio in seguito alla lite tra i titolari e un 24enne che, ubriaco e già allontanato altre volte, pretendeva di entrare all’interno e farsi servire.

«Inizio a scusarmi con tutti per quello che è accaduto ultimamente nel mio bar – spiega il titolare Brian Zheng ( nella foto ) –. Ho sempre cercato di essere gentile con tutti e trattare ogni cliente nello stesso modo. Purtroppo ci sono anche ragazzi turbolenti come quello in questione che da tempo abbiamo invitato a non frequentare più il nostro locale. Non so quali controlli dovrò mettere in pratica, ma sicuramente quando riaprirò cercherò di non arrecare altri disturbi".