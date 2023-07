Morbegno, Appello dei Commercianti per non Ridurre i Parcheggi in Centro

Non si riducano i parcheggi in centro. Questo l’accorato appello dei commercianti morbegnesi portato avanti, in primis, dal presidente dell’associazione mandamentale di Morbegno dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio, Mario Rovagnati: "Con l’Amministrazione a guida Giacomo Ciapponi il potenziamento dei parcheggi in centro città (interrato in Sant’Antonio e sistemazione del campo delle suore) – dicono dall’associazione - fu programmato anche quale compensazione all’insediamento nell’ex area Martinelli, ciò ad evitare l’impoverimento attrattivo del centro commerciale cittadino: dobbiamo purtroppo constatare, ad oggi, che dopo ormai quattro legislature siamo a un nulla di fatto. Anzi, ora si profila un’ulteriore diminuzione di 128 posti auto. Ci domandiamo: si tratta di inadeguatezza amministrativa o è cambiata la visione commerciale sulla città di Morbegno?". "Ciò premesso la nostra posizione - aggiunge Rovagnati - è quella che abbiamo manifestato e ribadito più volte: la piazza Sant’Antonio può essere bella senza le auto, ma prima di tutto è necessario individuare un polo di parcheggi adeguato alle esigenze del centro cittadino". Va dritto al punto Rovagnati. Oggetto del suo intervento, i lavori di riqualificazione dell’importante piazza che potrebbero iniziare ad agosto. "Non abbiamo posizioni preconcette rispetto alla pedonalizzazione, ma bisogna considerare i 128 posti auto che verranno meno - aggiunge il numero 1 dei commercianti morbegnesi – che devono essere compensati con lo stesso numero di stalli nella prossimità, come ha fatto Sondrio. In tal senso, la soluzione che ribadiamo è il raddoppio della fruibilità attuale dell’ex campo delle suore. Non è possibile pensare a un rilancio commerciale e abitativo di Morbegno e in particolare del suo centro storico senza dare un servizio adeguato non solo ai clienti, ma anche ai residenti della città stessa". F.D’E.