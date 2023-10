Minori non accompagnati. Interrogazione Pd al ministro

È finito sulla scrivania del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il caso dei 13 minori non accompagnati che per alcuni giorni, la scorsa settimana, hanno stazionato di fronte agli uffici della questura di Como in attesa di essere poi presi in carico dalla Croce Rossa di Lipomo. "Una vicenda incresciosa - spiega Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, che ha presentato un’interrogazione - questi 13 ragazzi sono stati lasciati in strada in attesa che il Comune di Como decidesse se ospitarli o meno, solo grazie all’intervento del prefetto e la disponibilità di don Giusto prima e della Croce Rossa di Lipomo la vicenda si è risolta. Ho chiesto a Piantedosi di dirci quali azioni intende mettere in atto per gestire al meglio l’accoglienza e la protezione di questi ragazzi non accompagnati, valutando gli spazi disponibili sul territorio e soprattutto rafforzando i percorsi scolastici, educativi e lavorativi di integrazione oggi insufficienti nel Comasco". Proprio il sindaco Alessandro Rapinese nelle scorse settimane aveva denunciato che a Como il fenomeno dei minori non accompagnati stava sfuggendo di mano, per colpa dei numeri esorbitanti - oltre 330 i ragazzi seguiti nel 2022 - molto più alti delle altre città della Lombardia. "Un tema complesso – conclude Braga - che necessita del coinvolgimento di tutta una molteplicità di attori, dalla prefettura alle forze dell’ordine, dagli enti locali alle parrocchie, dai volontari e alle tante realtà sociali che a Como hanno sempre dato prova di grande generosità e che per questo vanno ringraziati e non attaccati. Parlare di “caos indotto“ significa dare fiato a insinuazioni strumentali, alimentare la conflittualità invece di collaborare per trovare soluzioni". R.Ca.