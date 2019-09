Sondrio, 5 settembre 2019 - Era stato ricoverato per una presunta intossicazione da farmaci ma ha approfittato della situazione per rubare un orologio e, una volta scoperto, ha anche aggredito il proprietario dell'oggetto, un infermiere dell'ospedale che lo stava curando.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Sondrio, nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, hanno tratto in arresto un minorenne (G. L. G., classe 2002) resosi responsabile del reato di rapina impropria e lesioni personali aggravate ai danni di un infermiere dell’ospedale di Sondrio. Il minore, ricoverato per una presunta ingestione incongrua di farmaci, dicendo che si sarebbe allontanato dalla propria stanza per fumare una sigaretta, è stato sorpreso dall'infermiere mentre era in possesso del suo orologio sottratto poco prima dallo spogliatoio. A quel punto, l’infermiere ha chiesto invano la restituzione dell’orologio ma di pronta risposta, anziché ottenere il maltolto, è stato aggredito brutalmente riportando una prognosi di 30 giorni. Solo l’intervento di un medico, anch’egli di turno serale, ha messo in fuga il giovane aggressore che subito dopo è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante che lo hanno rintracciato ancora all’interno delle mura dell'ospedale sondriese. Dopo le formalità di rito il giovane è stato associato dalla casa circondariale Beccaria di Milano.