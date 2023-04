Minacce di morte all’ex Arrestato sotto casa

Si è appostato sotto casa gridando minacce di morte all’indirizzo dell’ex moglie, una 35enne d’origine boliviana, e vi è rimasto tutta notte. Quando la donna, al mattino, è uscita per recarsi al lavoro, lui, Edy Oregioni, 51 anni, di Novate Mezzola, era lì ad aspettarla, ma la donna, spaventata per le continue minacce, aveva nel frattempo allertato i carabinieri che, giunti in tempo, l’hanno bloccato prima che riuscisse a metterle le mani addosso. È stato arrestato dai militari del Norm di Chiavenna per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. "Da tempo la situazione è a conoscenza dei Servizi e del Comune - dice il sindaco di Piuro, Omar Iacomella - e diamo sostegno alla donna anche con un lavoro in una Coop della zona". Mi.Pu.