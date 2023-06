Mille Miglia, che spettacolo Al via con le Frecce Tricolori

di Federica Pacella

Un bagno di folla per la Freccia Rossa, partita dalla consueta passerella di viale Venezia. Alle 12,30 la prima delle 417 auto in gara (15 in Special List), una O.M. 665 Superba del 1927, ha aperto la via per il Castello di Brescia, dove si è svolto il primo blocco di prove cronometrate.

L’avvio delle 1000 Miglia è stato salutato dal passaggio spettacolare delle Frecce Tricolori, che hanno incantato le tantissime persone assiepate lungo i bordi delle strade per assistere alla sfilata delle vetture impegnate, per la prima volta, a percorrere 2000 chilometri in 5 tappe.

"Un’edizione straordinaria, si allungano i tempi ed è un’occasione in più per raccontare la storia della città e della corsa", ha detto la sindaca Laura Castelletti, alla partenza con la prefetta Rosaria Laganà.

"La 1000 Miglia è un orgoglio lombardo e nazionale", ha evidenziato l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, a Brescia con la collega di giunta Francesca Caruso (Cultura).

Il passaggio in Castello, corso Zanardelli, piazzale Arnaldo, viale Venezia, è stato salutato da tantissimi bresciani e turisti, che hanno accompagnato col loro tifo la carovana. Attorno alle 13, la Freccia Rossa ha reso omaggio all’Aeronautica Militare di Ghedi, primo dei cinque luoghi simbolici in cui la corsa passerà in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare.

A Sirmione le donne degli equipaggi sono state omaggiate con la rosa Callas, corredata della foto della Divina, in occasione del centenario della nascita. Nella prima giornata gli equipaggi hanno percorso 360 chilometri, in direzione Cervia-Milano Marittima, prima delle 5 tappe.

I risultati delle prime prove hanno confermato in testa Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, campioni in carica favoriti anche per questa edizione, sulla Alfa Romeo 6C 1750.