Ponte in Valtellina (Sondrio), 8 gennaio 2020 - Il sindaco Rino Vairetti non ha voluto mancare all’invito: "Auguri alla dolcissima centenaria della nostra comunità". Ancora in ottima salute, dinamica e dal carattere forte, ha voluto celebrare il secolo di vita organizzando personalmente una festa al ristorante “La Brace” di Forcola, circondata dall’affetto degli amici più stretti e da alcuni ex alunni, alla presenza del sindaco Vairetti, dell’ex primo cittadino del paese retico Franco Biscotti e del parroco di Sazzo, don Samuele.

Nata il 2 gennaio di 100 anni fa a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), la signora Mietta, di origini valtellinesi, da giovanissima si trasferì in valle dalla nonna materna. Laureata in Chimica all’Università di Firenze, la professoressa Talanti iniziò la sua carriera di insegnante all’Istituto tecnico per Geometri di Sondrio, insegnando per ben 43 anni a diverse generazioni di giovani. "Sono qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutto il paese", ha detto il sindaco consegnando in dono a Mietta una targa celebrativa, aggiungendo: "Lei costituisce un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire". "Pensando ai suoi 100 anni, carissima Mietta - ha proseguito – provo emozione, perché lei ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia, e non si è certamente risparmiata: ha vissuto gli anni della Seconda Guerra mondiale conoscendone le brutture e le sofferenze, anni in cui erano richieste fatiche e sofferenze per vivere e crescere dignitosamente. È per noi tutti un esempio di vita, la sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento".

Mietta ha intrattenuto gli invitati raccontando alcune barzellette, divertendo i commensali. È stata infinitamente contenta della sua festa, ha voluto ricordare in modo particolare le persone a lei più care: il dottor Robustelli, il collega Libera, l’amico Mauro Prandi, l’amica Veronica di Brusio e l’impareggiabile amica-badante Leonida con cui vive quotidianamente nella sua casa in frazione Carolo. Ha ripetutamente acceso e spento soffiando sulla sua candelina centenaria posta sulla torta a forma di numero 100, per permettere agli invitati di immortalare tale magico momento. L’ex alunno Giorgio Giumelli le ha donato uno splendido bouquet di fiori a forma di cuore e raffigurante il numero 100. Infine ha salutato tutti, con l’augurio di ritrovarsi a festeggiare nuovamente l’anno prossimo.