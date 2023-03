Maxi-lunapark di Pasqua In arrivo nell’area Bione trenta attrazioni

Maxi-lunapark di Pasqua a Lecco. E’ il Pasquapark, con 30 attrazioni nell’area del Bione, in periferia, e altre 14 in centro sul lungolago. Montagne russe, giostre, autoscontri e calcinculo cominciano a girare domani, sabato, alle 15.30. Ai primi 500 visitatori verrà consegnato un blocchetto di 50 euro di sconti da spendere in giornata e durante i giorni feriali e successivi. Trale novità ci sono il labirinto New York City, una nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, il Crazy Round con le sue caratteristi che navicelle sospese. Il Pasquapark resterà aperto fino al 16.