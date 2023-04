Mavs, reperti di 4mila anni fa da scoprire

Tra il 2.500 e il 1800 a.C., il continente europeo è stato teatro di importanti trasformazioni, conquiste tecnologiche e cambiamenti sociali ed economici. In una Europa che assisteva alle prime prove di reti commerciali e culturali e di linguaggi iconografici comuni, con le merci e le persone si muovevano le idee, le invenzioni e le culture.

Sono queste relazioni tra l’Italia settentrionale e il mondo transalpino il fulcro della mostra che, dall’1 maggio al 30 settembre, si aprirà al Museo Archeologico della Valle Sabbia (Mavs) di Gavardo, tramite la rilettura di alcuni reperti della collezione permanente: il bicchiere campaniforme, i bottoni tipo Montgomery, le perle in faiance e le tavolette enigmatiche.

Quasi riproducendo l’intreccio di relazioni tra l’età del Rame e del Bronzo, anche l’esposizione di Gavardo è al centro di un progetto espositivo più ampio, “Sotto lo stesso sole. Europa 2500-1800 a.C“, a cura di Marco Baioni, Claudia Mangani, Maria Giuseppina Ruggiero, condivisa con il Museo nazionale della Preistoria della Val Camonica di Capo di Ponte e con il museo archeologico Giovanni Rambotti di Desenzano del Garda.

Al Mupre, dal 28 aprile al 30 settembre, l’esposizione ruoterà attorno allo straordinario reperto proveniente dal British Museum: la lunula (piccola luna) d’oro da Blessington (Irlanda), datata tra il 2.400 e il 2.000 a.C. Da luglio a ottobre, al Rambotti invece il tema di reti commerciali e connessioni culturali sarà illustrato attraverso lo studio del brassard, una placchetta rettangolare in pietra, forse utilizzata come parapolso per gli arcieri, di cui si trovano esemplari simili diffusi in Italia e in varie parti d’Europa.

Federica Pacella