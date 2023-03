Matteo Gadaldi morto nell'ultima scalata a Edolo, gli amici: “Ciao Gada, sei stato un grande”

Matteo Gadaldi durante una scalata e nel riquadro

Albosaggia (Sondrio), 3 marzo 2023 – Gli amici della Polisportiva Albosaggia sono affranti dal dolore per la morte dell’amico Matteo Gadaldi che verrà salutato oggi a Ponte, alle 14 e 30, nella parrocchiale. C’è tanta tristezza nel post col quale la società sportiva di Albosaggia, una delle leader in Italia nello skialp, ha voluto fare un ricordo di Matteo, il 24enne scomparso l’altro giorno in Valcamonica dopo essere precipitato per una decina di metri mentre scalava una cascata di ghiaccio.

"Come un macigno ci ha colti la notizia della tragedia in val d’Avio, dove Matteo ha perso la vita scalando una cascata di ghiaccio – scrivono dalla Polisportiva Albosaggia -. Ci piace pensare che in Matteo l’amore per la montagna sia nato con la Polisportiva Albosaggia, anche se probabilmente questo suo amore e modo di vivere è sempre stato in lui".

Dopo la carriera da atleta di skialp "sei sempre stato vicino alla montagna, prima come pastore e poi come boscaiolo. Il tuo sogno più grande era quello di potere vivere di montagna, diventando una guida alpina. Per questo hai lasciato il tuo lavoro, per dedicarti all’allenamento ed alla preparazione in modo da potere passare le selezioni come aspirante guida alpina. Lo hai fatto brillantemente facendoti riconoscere anche qui dalla commissione per il particolare carisma che ti ha da sempre contraddistinto".

E ancora: “Il tuo amore incondizionato per la montagna ti ha portato a scalare la difficile cascata della Madonnina da dove non sei più ritornato". Tutti gli amici della Polisportiva Albosaggia "sono vicini ai tuoi cari in questi giorni tanto difficili da affrontare. Vogliamo ricordarti sempre sorridente, estroverso e spensierato. Vogliamo ricordarti sulle tue e nostre amate montagne. Ciao Gada sei stato un grande".