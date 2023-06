Massi sulla strada a Sondrio: nessun ferito, ma danni ad alcune auto e recinzione

SONDRIO

Massi sulla strada a Gombero (Sondrio): tanta paura, danni ad alcune auto in sosta lungo la careggiata e ad una recinzione ma per fortuna nessuna persona è stata coinvolta, (un’abitazione non è molto distante dal distacco). Nella mattinata di ieri, verso le 10, dal versante orografico destro del Mallero, torrente che passa in centro a Sondrio, si sono staccati tre massi di notevoli dimensioni e sono precipitati su una strada poco trafficata nei pressi del ponte ligneo della località Gombaro.

I sassi di notevoli dimensioni hanno colpito quasi appoggiandosi alcune automobili parcheggiate che, ovviamente, hanno subito dei danni ingenti, come a una Chevrolet. Ma per fortuna nessun conducente era sulla vettura o nei pressi della stessa e nessun ciclista o passante stava transitando al momento del distacco dello smottamento.

Le cause? Sono ancora al vaglio degli esperti, ma sembra molto probabile che la causa vada imputata alle recenti abbondanti e violente piogge che hanno interessato il capoluogo di provincia valtellinese nelle scorse giornate (anche l’altra sera alle 19 nella media valle si è vista la grandine portata dal temporale). Attivato subito l’ufficio tecnico, sul luogo è accorso un geologo e gli uomini dei vigili del fuoco che hanno provveduto, questi ultimi, allo sgombero della strada che è stata chiusa al transito tranne che per i residenti. I massi sono scesi dalla parete rocciosa sottostante il “Crap” di Maioni (Mossini).

I pompieri, grazie all’autoscala del Comando del capoluogo, hanno visionato il luogo del distacco sul versante.

L’ennesimo episodio che indica come la cura del territorio e il suo monitoraggio siano sempre più importante in Valtellina e Valchiavenna.

F.D’E.