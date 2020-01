Sondrio, 12 gennaio 2020 - I carabinieri restituiscono la bici rubata alla campionessa del ghiaccio Martina Valcepina del gruppo sportivo Gdf. La valtellinese era in Liguria, lo scorso luglio, dove aveva portato la bici da corsa, che utilizzava per l’allenamento quotidiano. L’azzurra era in vacanza a Sestri levante e aveva lasciato la due ruote parcheggiata e assicurata con la catena, nei pressi della Baia del silenzio.

Dopo mesi, la pattinatrice di short track, medaglia d’argento nella staffetta 3000 metri ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, non pensava certo di rivedere il suo mezzo a due ruote del cospicuo valore (5mila euro). Ma il ladro è stato immortalato dalle telecamere. L’analisi delle immagini, effettuata con la collaborazione della Polizia locale del Comune di Sestri, ha permesso di indirizzare le indagini su un uomo sulla cinquantina sopraggiunto a piedi e allontanatosi poco dopo proprio a bordo della bicicletta provento di furto. La Pinarello F10 è stata recuperata e sequestrata per essere restituita alla campionessa valtellinese, mentre l’uomo che ancora la custodiva presso casa propria è stato denunciato per furto aggravato.