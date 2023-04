Mariti a scuola di non violenza. Le parole d’ordine: prevenire e tutelare le donne

“Un protocollo di cui è utile fare sapere l’esistenza alle vittime di violenza che, talvolta, tendono a nascondere i fatti, a sottovalutarne la portata. A volte gli episodi sono espressione di una patologia mentale. Ma è importante che gli uomini, responsabili di tali condotte, sappiano che possono sottoporsi a un processo di recupero, affinchè non ci ricaschino. È molto importante la fase preventiva". Lo ha affermato ieri il procuratore di Sondrio, Piero Basilone, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del protocollo Zeus, sottoscritto da questura e Asst, finalizzato all’elaborazione di strategie comuni per affrontare la violenza sulle donne con l’obiettivo di recuperare le persone destinatarie del provvedimento di ammonimento del questore.

“Siamo nella fase pregiudiziale - ha spiegato il questore Angelo Giuseppe Re - è un’attività prodomica, affinchè i casi non arrivino all’autorità giudiziaria. La soluzione deve arrivare prima". Il dirigente dell’Anticrimine, Daniel Segre, ha illustrato l’importanza "di potere disporre di uno strumento per il recupero dei responsabili". Concetti espressi pure da Barbara Negri, responsabile della Rete antiviolenza della Provincia di Sondrio, presente all’incontro il vice sindaco Barbara Dell’Erba, che ha il polso della situazione delle donne maltrattate.

"Con la violenza non si risolvono i problemi - ha detto Tommaso Saporito, alla guida di Asst - e per chi ha sbagliato, spesso, non è facile rendersi conto di avere sbagliato e noi vogliamo aiutarlo a guarire". "Prima che la situazione possa precipitare è bene che comprenda la gravità del gesto - ha aggiunto Paola Giossi, responsabile delle attività consultoriali di Asst e del Centro per le condotte lesive e violente -. In Valle non abbiamo numeri esagerati, ma c’è il sommerso. Nell’ultima settimana abbiamo avuto 2 casi di donne italiane maltrattate che si sono rivolte a noi". La questura di Sondrio ha individuato il CTCLV quale servizio cui l’autore dei fatti di violenza domestica può rivolgersi.

"Grazie al protocollo - ha sottolineato il dottor Segre - il soggetto maltrattante riceverà un invito dalla questura all’atto della notifica del provvedimento di ammonimento, a tutela della parte offesa, e potrà rivolgersi al CTCLV per seguire volontariamente un percorso trattamentale gratuito e anonimo, che ha la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia, per prevenire la commissione di fatti più gravi".