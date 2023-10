Manutenzione improrogabile. Chiude il pontile del traghetto

Per i prossimi 4 mesi, a partire dal 6 di novembre, il pontile del traghetto di Bellagio rimarrà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria, un intervento annunciato da tempo. "La sospensione del servizio allo scalo traghetto di Bellagio – spiega il direttore di esercizio Nicola Oteri – è necessaria per permettere l’esecuzione di lavori improrogabili alle strutture del pontile. Inevitabili saranno i disagi, ma abbiamo promosso e svolto un lavoro di dialogo con le istituzioni locali per individuare ogni soluzione utile a ridurre le difficoltà".

Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri è stato previsto uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile del battello passeggeri della zona di centro lago a favore dei viaggiatori che nei 6 mesi antecedenti abbiano acquistato un abbonamento mensile o 10 corse veicoli. Per l’ottenimento dello sconto, sarà reso disponibile sul sito e inviato a mezzo mail a tutti gli abbonati un modulo da compilare. In collaborazione con le amministrazioni comunale si sta cercando di mettere a disposizione dei passeggeri alcuni parcheggi a Cadenabbia, Bellagio e Menaggio, in maniera tale da consentire loro di posteggiare l’auto e poi compiere la traversata. A Bellagio, in sostituzione del servizio veicoli, entrerà in funzione una navetta di collegamento con il pontile pontile passeggeri. Un collegamento solo passeggeri verrà istituito anche gli scali di Menaggio, Cadenabbia e Varenna.Ro. Can.