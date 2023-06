Madre e figlio napoletani condannati per truffa, altro condannato per lesioni

Sono stati condannati a 4 mesi e al pagamento di 200 euro ciascuno madre e figlio napoletani accusati di truffa. I due (Ciro Boccarossa, 36enne nato a Napoli ma residente in provincia di Modena, e la mamma Luisa Peluso, 69anni, residente a Giugliano, sempre in provincia di Napoli) erano accusati di aver messo in vendita su “Subito.it” un banco sega, ma di non aver mai inviato la merce a due acquirenti valchiavennaschi che l’avevano pagata.

Sempre in Tribunale è stato condannato a 4 mesi e al pagamento di un risarcimento, liquidato in 2mila euro, Andrea Gasperi, 24enne di Valdisotto, per lesioni. Il 28 luglio 2018, secondo l’accusa, avrebbe preso a pugni un giovane prima nel pub “Clem” di Bormio, poi fuori dal locale. La vittima aveva riportato la frattura di una costola e un trauma cranico-facciale non commotivo, con prognosi di 25 giorni.