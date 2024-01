Milanese di 25 anni ferito su una cascata di ghiaccio “recuperato” dal Soccorso Alpino

Madesimo (Sondrio) 3 gennaio 2024 – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.

I tecnici sono stati allertati intorno alle 15 per un incidente su cascata di ghiaccio in località Isola, in territorio del Comune di Madesimo. Le squadre - cinque i tecnici impegnati - sono partite e salite con la motoslitta, per raggiungere la persona infortunata, un giovane di 25 anni residente a Milano, per un eventuale supporto alle operazioni.

Sul posto l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Milano.

L’infortunato è stato recuperato con il verricello e portato in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 16.30.