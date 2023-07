Madesimo, caduta sulla pista di downhill e malore in rifugio: doppio intervento del Soccorso alpino

Madesimo (Sondrio), 9 luglio 2023 - Hanno fatto le ore piccole la notte scorsa i volontari della Stazione di Madesimo del Soccorso alpino. Colpa di un paio di interventi di recupero per due escursionisti infortunati a Madesimo e Campodolcino. Nel primo caso si trattava del soccorso per una ragazza caduta sulla pista di downhill in zona Aquarela: sul posto poco dopo le 17 sono intervenuti cinque tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.

Raggiunta dai soccorritori, la ragazza è stata valutata nella parte sanitaria, poi trasportata con la barella fino alla strada, dove c’era l’ambulanza. L’intervento si è concluso poco prima delle 19.

L’altro intervento è partito intorno alle 21.40, nel comune di Campodolcino, a quota 2050, per un malore al rifugio Chiavenna, all’Alpe Angeloga. In accordo con Soreu le squadre hanno raggiunto il rifugio, dove c’era il ragazzo per il quale era stato chiesto aiuto. Dopo la valutazione delle condizioni sanitarie, si è deciso di trasportarlo con barella portantina fino all’abitato di Fraciscio. La discesa a piedi è durata circa un’ora e mezza, il ragazzo è stato portato fino all’ambulanza. L’intervento è finito all’una di stanotte, impegnati otto tecnici Cnsas e il Sagf.