Lupo ucciso Esplode la polemica

L’Enpa chiede la ferma condanna delle istituzioni sull’atto di bracconaggio avvenuto in Valfurva: l’uccisione di un lupo di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. "La notizia è stata riportata su molti siti e social media, sulla scorta del comunicato stampa del Parco Nazionale dello Stelvio ed Ersaf Lombardia, che hanno apertamente denunciato l’atto di bracconaggio, che mette a repentaglio gli sforzi fatti dal Parco, dalla Regione Lombardia e da quella parte di comunità locale che si impegna per rendere possibile la con-presenza di attività umane e fauna, compreso il lupo – dicono da Enpa Sondrio -. Riscontriamo con rammarico che, a seguito della grave notizia, non è giunta alcuna condanna aperta per il lupo ucciso a Pradaccio da parte di altre cariche istituzionali".

Si tratta di un "atto illegale, alla luce del regime di protezione di cui questa specie gode, su tutto il territorio, ai sensi di normative nazionali e internazionali (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat), e reso ancora più grave dal fatto di essere avvenuto all’interno di un’area protetta… La mancata presa di posizione da parte delle istituzioni è grave e colpisce tutti quei cittadini che ripongono in queste la propria fiducia e credono nel ruolo delle amministrazioni di essere i garanti delle leggi. Queste, infatti, sono scritte con lo scopo di mantenere la coerenza all’interno della comunità, un patrimonio comune in cui la popolazione può rispecchiarsi per vivere pacificamente. La mancata indignazione a livello istituzionale per un atto illegale… è una tacita dichiarazione di tolleranza dello stesso. Tale tolleranza è inaccettabile da parte dei cittadini, disorientati da una legge applicata soggettivamente che li mette in una condizione di insicurezza e confusione. Chiediamo quindi, per non perdere la fiducia nelle istituzioni che le cariche locali e provinciali condannino ufficialmente ed apertamente questo atto illegale". F.D’E.