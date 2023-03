Lupi e predazioni in Valtellina, allevatore scrive al Parco Stelvio

L'allevatore Roberto Compagnoni

Valfurva (Sondrio) - L’imprenditore agricolo Roberto Compagnoni (foto) lancia un appello alle istituzioni per avere un aiuto concreto per la protezione delle greggi dai lupi presenti nell’area. E intanto si è dotato di un pastore silano per difendere le sue pecore. L’allevatore della Valfurva, titolare dell’allevamento omonimo, ha spedito nei giorni scorsi una missiva, indirizzata al Parco Nazionale dello Stelvio, a Ersaf e per conoscenza anche alla Provincia di Sondrio e al Comune di Valfurva, nella quale chiede aiuto.

Il lupo, presente in maniera piuttosto numerosa in alta Valtellina, fa paura a tutti gli allevatori che, nella stagione estiva, quando le greggi sono al pascolo in alta montagna, rischiano la predazione di pecore e capre. Ma cosa chiede in concreto Compagnoni, stanco delle predazioni subite anche lo scorso autunno?

"Innanzitutto – come si legge nella missiva – pastori e/o risorse economiche da destinarsi ad una costante custodia degli animali, strutture (conformi con le normative igienico sanitarie) necessarie e atte ad ospitare i pastori, strutture per il ricovero notturno e il riparo dalla pioggia degli animali, recinzioni anti predatori elettrificate e correlate da elettrificatori, un contributo economico per l’acquisto di cani da protezione e mantenimento degli stessi e la realizzazione di strade di servizio e/o trasporto in loco del materiale. Si precisa che l’alpeggio ospiterà circa 150 tra pecore e capre e che la superficie pascolabile è di 52,8133 ettari".

Inoltre l’allevatore di Valfurva chiede lumi e delucidazioni in merito all’utilizzo dei cani da guardiania per non incorrere in sanzioni. Grazie anche ad una raccolta fondi promossa dall’associazione Difesa rurale, ora ad aiutare l’allevatore a tenere lontani i lupi ci pensa Tivan, un pastore silano.