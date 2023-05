Luoghi segreti Alla scoperta tra cibo e yoga

Per due giorni, sabato e domenica, diciannove luoghi segreti di Como saranno eccezionalmente aperti a tutti per ospitare 11 spettacoli musicali, 13 visite guidate, sessioni di yoga, degustazioni di vino e cibo, mostre e tutto il ricco programma del Festival Bellezze Interiori. Si parte sabato alle 11, alla Torre Gattoni di via Volta 74, con l’esibizione del cantautore bresciano Alessandro Sipolo accompagnato dalla violoncellista italo-brasiliana Daniela Savoldi. Alle 12.30 nei giardini di via Vittorio Emanuele, Orfeo Guitar Quartet del Conservatorio, per proseguire alle 14.30 al Palazzo della Torre di via Volta 64 con Stefano Barotti e il suo repertorio in bilico tra folk e rock. Alle 16.30 all’Episcopio di piazza Grimoldi il progetto musicale di Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa, per concludere la giornata alle 18 al Collegio Gallio con i Sulutumana. Sabato saranno concentrate anche molte aperture straordinarie per le visite guidate, come la Torre campanaria della Chiesa di San Giuliano, pianoterra di Torre Gattoni, Terme Romane, Velario del Teatro Sociale e il Castello Baradello in notturna.

Ad aprire la giornata di domenica, alla Casa don Guanella, sarà Alex Gariazzo, uno dei migliori chitarristi italiani, mentre alle 15 a Villa Mantero Raffaele Kohler porterà il suono della propria tromba, divenuta celebre durante il lockdown quando suonava dalla finestra di casa a Milano. Il programma, ricchissimo, prosegue poi per l’intera giornata: per i dettagli e le prenotazioni è disponibile il sito sito www.bellezzeinteriori.it.

Il Festival è un progetto nato per rendere accessibili i giardini segreti e tutti quei luoghi del Lago di Como sconosciuti al pubblico. Una proposta innovativa che ha lo scopo di sensibilizzare alla tutela dei beni comuni, educare al rispetto dell’ambiente e riscoprire la bellezza del nostro patrimonio storico e culturale attraverso l’apertura degli spazi verdi.