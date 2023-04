Luna Park sfrattato La protesta dei giostrai: vogliamo solo lavorare

di Roberto Canali

Dopo le polemiche con Cernobbio e la Città dei Balocchi per le manifestazioni natalizie e Fondazione Cariplo per aver revocato parte dei fondi destinati a Villa Olmo, è di nuovo battaglia a Palazzo Cernezzi, questa volta con i giostrai del luna park che da oltre un secolo fa tappa in città.

Una sessantina di imprese familiari, che danno lavoro a duecento persone, sul piede di guerra dopo che il Comune ha annunciato la decisione di ridurre a meno di un quinto l’area destinata in piazza d’Armi a Muggiò per ospitare le loro attività, decretando nell’immediato la proroga di una settimana della concessione che permette gli spettacoli nel periodo pasquale.

"Non riusciamo comprendere l’accanimento del Comune nei nostri confronti – hanno spiegato una cinquantina di esercenti che lunedì sera hanno protestato a Palazzo Cernezzi, approfittando della convocazione del consiglio comunale – chiediamo solo di poter lavorare e mantenere le nostre famiglie. Con le nostre giostre da oltre un secolo portiamo un po’ di gioia e di svago ai bambini comaschi. La settimana di proroga gli anni scorsi ci è sempre stata concessa, tenendo conto del maltempo che in questo periodo ci impedisce di lavorare, com’è stato anche la scorsa settimana con il vento e la pioggia. Poi c’è la questione della riduzione degli spazi in piazza d’Armi, non si può lavorare passando da 20mila a 5mila metriquadri, chiediamo al sindaco di darci un’alternativa".

Nel corso della serata lo scontro si è spostato in municipio, nella sala dove si stava svolgendo l’assemblea cittadina, quando il sindaco ha ribadito di non aver fatto altro che dare seguito al suo programma elettorale.

"Sarebbe bastato leggere il punto 27 del programma della nostra lista civica che ha dominato le scorse elezioni e da anni è la prima forza politica in questo Comune – è intervenuto Alessandro Rapinese –. Era chiaro, nessuna ipocrisia, nessuna bugia, nessuna furbizia: “e se qualche Comune nelle vicinanze vorrà ospitare il luna park ne saremo ben lieti“". A questo punto si è scatenata la bagarre con alcuni giostrai che hanno urlato all’indirizzo del sindaco, il quale ha chiesto alla polizia locale di prendere nota delle generalità dei presenti. Alla fine sono stati tutti allontanati, non prima di aver promesso di organizzare a breve un corteo di protesta.