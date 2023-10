Luce e Materia: un omaggio al pittore Farioli

A dieci anni dalla sua scomparsa l’intenso e doveroso omaggio a Carlo Farioli (foto), pittore bustocco, cantore della sua città che ha amato profondamente, e della vita, raccontata con ritratti e paesaggi, emozioni dipinte in un diario artistico che è soprattutto un coinvolgente viaggio dell’anima. Importante per l’iniziativa la collaborazione di numerosi collezionisti che hanno messo a disposizione opere di Farioli esposte accanto a lavori inediti. La mostra “La Luce e la Materia“ è visitabile fino a questa domenica allo Spazio Arte Carlo Farioli, via Pellico 15 (venerdì e sabato 16,30-19, domenica 10,30-1216,30-19).