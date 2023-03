Luca Zambon: pronto a sfidare il sindaco

Luca Zambon (foto) si candida a sindaco di Sondrio. Dopo aver presentato ieri la candidatura bis di Marco Scaramellini, oggi è la volta del primo sfidante ufficiale. "Dopo un’importante riflessione… ho deciso di mettermi a disposizione dei cittadini di Sondrio – dice Luca Zambon -. Il progetto di Letizia Moratti ha rafforzato e sottolineato l’importante ruolo delle liste civiche nelle amministrazioni locali. La mia candidatura a sindaco, nata dall’idea di Christian Borromini, vuole essere apartitica, rimettere al centro della politica il bisogno del cittadino, vuole essere libera di poter interagire, a 360 gradi, con tutte le forze che occuperanno le cariche sovracomunali". Zambon, sondriese di 39 anni, dottore in Ingegneria informatica, impiegato di banca, ha deciso di scendere in campo sposando il progetto di Moratti.

"La poca affluenza alle elezioni ha lasciato il segno, la gente non si fida più della politica, è sempre più lontana. Essere sostenuto da liste civiche significa rappresentare il cittadino, non dover sottostare a nessun interesse partitico, essere liberi di amministrare nell’interesse della città. Sono questi gli elementi che mi hanno convinto ad accettare la non facile sfida. I 5 anni a Palazzo Pretorio mi hanno permesso di fare esperienza amministrativa, ho sempre cercato di valutare le proposte con occhio critico, ma mai in modo prevenuto, possibilità che mi è stata data dal ruolo civico della lista con cui sono stato eletto consigliere comunale. Oggi mi metto a disposizione della città, pronto ad ascoltare e farmi portavoce di persone che condividono questo principio civico, persone che mettono al primo posto il benessere della propria città, persone libere di poter immaginare e sognare una Sondrio migliore". Fulvio D’Eri