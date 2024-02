L’orco in casa era papà. E la mamma tollerava

Mesi di abusi sessuali nei confronti della figlia dodicenne, tollerati dalla madre, che ne era a conoscenza e non è mai intervenuta per mettere fine. La coppia – 50 anni lui, 39 lei, residenti in Alto Lago – è finita a processo davanti al Gup di Como Carlo Cecchetti che ha condannato a 8 anni l’uomo, e 4 la donna, con rito abbreviato. I fatti erano emersi nel 2022, quando a scuola avevano intuito che ci fosse qualche problema, emerso poi con chiarezza durante le indagini dei carabinieri. Una situazione di abuso così grave e consueta, che la ragazzina era stata tolta alla famiglia, e affidata a una struttura protetta, dove si trova tuttora. Dagli accertamenti, tra cui le dichiarazioni della vittima, e dai riscontri, erano emersi abusi sessuali ripetuti, gravi e invasivi. Ma la donna, non ha mai fatto nulla per tutelare la bambina, e per mettere fine a ciò che il marito riteneva ormai una condotta normale. I due erano stati raggiunti da una misura di divieto di avvicinamento alla figlia, contestualmente alla sua collocazione in una struttura protetta, dove sta affrontando anche un percorso psicologico di recupero per ciò che ha subito. Pa.Pi.